شرطة غزة تعقد طابور أركان مركزي لعناصرها

غزة- الرأي

عقدت شرطة محافظة غزة، صباح امس الأحد، طابور أركان مركزي لكافة عناصرها من المراكز والإدارات المتخصصة والفرعية، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح.

وشارك في طابور الأركان - الذي أقيم في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة - إلى جانب وكيل وزارة الداخلية، ومدير الشرطة، كلٌ من النائب في المجلس التشريعي مشير المصري، ومساعد وكيل الوزارة اللواء محمود أبو وطفة، ومساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد محمد أبو زايد، ومدير شرطة محافظة غزة العميد جمال الديب، وعدد من مدراء الإدارات المركزية.

وفي كلمته له أمام الطابور ثمّن اللواء توفيق أبو نعيم الجهود التي تبذلها شرطة محافظة غزة في سبيل تحقيق أمن المواطنين، وحفظ النظام العام، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها المحافظة على صعيد مراكزها وإدارتها الفرعية.

بدوره، أشاد النائب في المجلس التشريعي مشير المصري، بالجهود البارزة والكبيرة التي يبذلها جهاز الشرطة في دعم وحماية الأمن المجتمعي، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

من جهته، أوصى اللواء صلاح ضباط وعناصر شرطة محافظة غزة، بأن يكرسوا وقتهم وجهدهم في سبيل حماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن وأرواح المواطنين، وممتلكاتهم.

وقال خلال كلمة له خلال الطابور: "نسعد بأننا بينكم اليوم، ونفتخر بكم، وبإنجازاتكم في خدمة المواطن والوطن".