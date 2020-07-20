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بمشاركة 450 طالباً وطالبة

"التعليم" تنفذ "مخيماً صيفياً مهنياً" لتشجيع التعليم المهني

20 تموز / يوليو 2020 12:10

"التعليم" تنفذ "مخيماً صيفياً مهنياً" لتشجيع التعليم المهني

غزة- الرأي

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بتنفيذ المخيم الصيفي المهني بمشاركة 450 طالباً وطالبة من الطلبة المنتقلين للصف الحادي عشر في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة.

وينفذ المخيم في 3 مدارس هي:" دير البلح الصناعية في الوسطى، وعبد المعطي الريس الثانوية بمدينة غزة، و هاني نعيم الزراعية شمال غزة ، وينقسم المخيم إلى 3 مخيمات فرعية للطالبات و3 مخيمات للطلاب ، و تجري النشاطات الطلابية وفق بروتوكول صحي وإجراءات وقاية خاصة للحماية من فايروس كورونا.

وقال مسؤول التعليم المهني بالوزارة المهندس سعيد جاد الحق: "إن المخيم يهدف إلى الترويج للتعليم المهني والترويح عن الطلاب، لافتاً إلى أن كل مخيم يحتوي عدة زوايا مهنية وزاوية رياضية وزاوية خاصة بمهارات الحياة.

وتركز نشاطات الطلبة في الزوايا المهنية على عدة موضوعات ومشغولات منها:" الالكترونيات، النجارة، الحدادة، الحاسوب، الكهرباء، الزراعة، التصنيع الغذائي، الانتاج النباتي والحيواني، الأزياء ، التجميل، تخصصات جرافيك وتطبيقات موبايل.

ويقوم بالتدريب ومتابعة الطلبة عدد من المعلمين المتخصصين، حيث سيتم في نهاية المخيم تنفيذ معارض مدرسية تقدم فيها مشاريع من إنتاج الطلبة.

وينفذ المخيم بتمويل ورعاية المؤسسة الألمانية للتنمية - برنامج تدريب المدربين GIZ/TTT.

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