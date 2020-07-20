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"معروف" يتحدث عن مستجدات فتح معبر رفح لاستقبال العالقين

20 تموز / يوليو 2020 12:22

غزة- الرأي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، عن آخر المستجدات المتعلقة بفتح معبر رفح.

وقال معروف لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية اليوم الاثنين، إن "هناك العديد من الأسئلة طرحت على المصريين بشأن ترتيبات العمل على معبر رفح ومطار القاهرة وننتظر إجابات للبدء باستقبال العالقين".

وأضاف: "قضية العالقين أصبحت الشغل الشاغل لخلية الازمة العليا في قطاع غزة مع تفشي جائحة كورونا".

وأشار إلى أنه تم بدء العمل على إعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي شمال وجنوب قطاع غزة وإنشاء مركز جديد بدير البلح، حيث يُتوقع الانتهاء منه الأسبوع القادم.

ولفت معروف إلى أن هذه الترتيبات تأتي "تمهيداً لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج وفق أعلى درجات الحيطة والاجراءات الاحترازية لتجنيب قطاع غزة من خطر جائحة كورونا في ضوء التوقعات بوجود عدد كبير من الإصابات في الفوج القادم.

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