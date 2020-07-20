وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": دائرة الأشعة تجري 89 ألف فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يقدم 30495 خدمة تصوير طبي منذ بداية عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية تنظمان ورشة عمل حول “تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تواصل متابعة جهوزية سيارات النقل و الاسعاف لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تستلم قافلة من الأدوية والمحاليل من مؤسسة رحمة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قسم الكلية الصناعية يستلم “خمسة” أجهزة غسيل كلي وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الصحة النفسية تنهي فعاليات الحملة التوعوية حول ” مناهضة الانتحار “ وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" وشركة توزيع الكهرباء يبحثان التعاون الإعلامي المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو "سمك فاسد" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد ورشة عمل مع الحكم المحلي و البلديات
أخبار » الأخبار الحكومية

"المالية" تجدد اتفاقيتها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

20 تموز / يوليو 2020 12:22

المالية تجدد اتفاقيتها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
المالية تجدد اتفاقيتها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غزة- الرأي

جددت وزارة المالية الاتفاقية المبرمة بينها وبين الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والتي تسمح بتسديد 25% من قيمة الرسوم الدراسية من مستحقات الموظفين.
وحضر توقيع تجديد الاتفاقية وكيل الوزارة أ.عوني الباشا والمكلف بملف الجامعات أ.رولا سلمي, ومن الكلية د.خضر الجمالي نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية, وأ.بسام الأغا مساعد نائب الرئيس للشؤون المالية.
وأوضح الباشا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي وزارة المالية التخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام الموظفين للاستفادة من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.
وبين الباشا أن الاتفاقية مع الكلية الجامعية تنص على استفادة الموظف وذويه من الدرجة الأولى ( أب , أم , ابن , ابنة , زوج , زوجة, أخ, أخت ) من نسبة 25% من قيمة الرسوم الدراسية.
من جهته عبر د.الجمالي عن شكره وتقديره لوزارة المالية لإتاحتها الفرصة للموظفين الحكوميين وذويهم للاستفادة من مستحقاتهم لدى الوزارة، مبيناً أن هذا الاتفاق يعزز المسيرة التعليمية التي تعاني نتيجة الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟