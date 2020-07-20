"المالية" تجدد اتفاقيتها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غزة- الرأي

جددت وزارة المالية الاتفاقية المبرمة بينها وبين الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والتي تسمح بتسديد 25% من قيمة الرسوم الدراسية من مستحقات الموظفين.

وحضر توقيع تجديد الاتفاقية وكيل الوزارة أ.عوني الباشا والمكلف بملف الجامعات أ.رولا سلمي, ومن الكلية د.خضر الجمالي نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية, وأ.بسام الأغا مساعد نائب الرئيس للشؤون المالية.

وأوضح الباشا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي وزارة المالية التخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام الموظفين للاستفادة من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.

وبين الباشا أن الاتفاقية مع الكلية الجامعية تنص على استفادة الموظف وذويه من الدرجة الأولى ( أب , أم , ابن , ابنة , زوج , زوجة, أخ, أخت ) من نسبة 25% من قيمة الرسوم الدراسية.

من جهته عبر د.الجمالي عن شكره وتقديره لوزارة المالية لإتاحتها الفرصة للموظفين الحكوميين وذويهم للاستفادة من مستحقاتهم لدى الوزارة، مبيناً أن هذا الاتفاق يعزز المسيرة التعليمية التي تعاني نتيجة الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.