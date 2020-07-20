وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": دائرة الأشعة تجري 89 ألف فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يقدم 30495 خدمة تصوير طبي منذ بداية عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية تنظمان ورشة عمل حول “تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تواصل متابعة جهوزية سيارات النقل و الاسعاف لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تستلم قافلة من الأدوية والمحاليل من مؤسسة رحمة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قسم الكلية الصناعية يستلم “خمسة” أجهزة غسيل كلي وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الصحة النفسية تنهي فعاليات الحملة التوعوية حول ” مناهضة الانتحار “ وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" وشركة توزيع الكهرباء يبحثان التعاون الإعلامي المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو "سمك فاسد" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد ورشة عمل مع الحكم المحلي و البلديات
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني

تعليم شمال غزة تختتم دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة

20 تموز / يوليو 2020 12:34

تعليم شمال غزة تختتم دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة
تعليم شمال غزة تختتم دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني، دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة، والتي شارك فيها (20) معلمة من معلمات التربية الرياضية في المديرية.

 بحضور المدير الفني أ. موسى شهاب، و رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. أسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ومسؤولة ملف المرأة في المركز أ. نيفين المدهون.

ومشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومثل مركز شباب الزمالك الفلسطيني د. أحمد الأسطل رئيس المركز، ونائب رئيس المركز د. معمر الفرا، وعضو مجلس الإدارة رئيس اتحاد كرة القدم بالمنطقة الجنوبية أ. أشرف الددا.

و توجه أ. شهاب في كلمته بالشكر للقائمين على إدارة مركز شباب الزمالك الفلسطيني، لما بذلوه من جهد في إنجاح هذه الدورة، داعياً إلى مزيد من التعاون المشترك؛ لخدمة الرياضة الفلسطينية عموما، والرياضة المدرسية على وجه الخصوص.

وفي كلمته أعرب د. أحمد الأسطل عن استعداد مركز الزمالك للتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم في شمال غزة لتطور الأنشطة الرياضية في المدارس عبر رفدها بما يلزم لتحقيق هذه الغاية.

وفي الختام تم توزيع الدروع التقديرية، والشهادات على المشاركين في الدورة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟