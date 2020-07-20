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كأس إنكلترا: تشلسي يلحق بأرسنال الى النهائي

20 تموز / يوليو 2020 12:45

كأس إنكلترا: تشلسي يلحق بأرسنال الى النهائي
كأس إنكلترا: تشلسي يلحق بأرسنال الى النهائي

 سيكون نهائي مسابقة إنكلترا في كرة القدم لندنياً بامتياز، وذلك بعد أن لحق تشلسي بجاره أرسنال بفوزه على غريمه مانشستر يونايتد 3-1 ،الأحد ، في نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في العاصمة أمام مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا المستجد.
ويدين تشلسي بتأهله الى النهائي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه وتجديد الموعد مع أرسنال الذي فاز على جاره 2-1 في نهائي عام 2017 وحرمه من لقبه التاسع في المسابقة، الى الأخطاء القاتلة لحارس "الشياطين الحمر" دافيد دي خيا الذي يتحمل مسؤولية الهدفين الأولين للفرنسي أوليفييه جيرو (11+45) ومايسون ماونت (46)، والمدافع هاري ماغواير الذي حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ في الهدف الثالث (74).
وكان الهدف الشرفي المتأخر ليونايتد من ركلة جزاء نفذها البرتغالي برونو فرنانديش في الدقيقة 85.
وتقام المباراة النهائية في الأول من آب على ملعب "ويمبلي" أيضا.
ومن المؤكد أن الخسارة أمام تشلسي بعد ثلاثة انتصارات متتالية هذا الموسم على فريق المدرب فرانك لامبارد، تشكل خيبة أمل كبيرة للمدرب النروجي أولي غونار سولسكاير وفريقه الذي دخل اللقاء على خلفية 19 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات.

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