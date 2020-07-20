الأسبوع الأولمبي ينطلق بفعاليات لألعاب القوى

تنظم اللجنة الأولمبية، اليوم، العديد من الفعاليات الرياضية في المحافظات الجنوبية، ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي الأولمبي، بالتزامن مع الفعاليات التي تستضيفها محافظة رام الله والبيرة.

وتنطلق فعاليات المحافظات الجنوبية، على أرضية ملعب اليرموك، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وأعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد محمد العمصي، وممثلين عن كافة الاتحادات الرياضية المنطوية تحت لواء اللجنة الأولمبية.

وتشمل الفعاليات، انطلاق سباق الجري للبراعم والناشئين لألعاب القوى، وسباق الشباب للجري، وكلمة لنائب رئيس اللجنة الأولمبية.

وفي ختام اليوم الرياضي، سيتم ايقاد الشعلة الأولمبية وانطلاق فعاليات الأسبوع الرياضي.