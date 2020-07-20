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تعليم شرق غزة تتبع إجراءات السلامة الصحية في تسجيل طلبة الاكمال

20 تموز / يوليو 2020 12:57

تعليم شرق غزة تتبع إجراءات السلامة الصحية في تسجيل طلبة الاكمال
تعليم شرق غزة تتبع إجراءات السلامة الصحية في تسجيل طلبة الاكمال

غزة- الرأي

أتبعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة إجراءات السلامة الصحية في تسجيل طلبة الإكمال للثانوية العامة والمقررة في شهر 8 القادم , للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية في المديرية ورئيس لجنة الطوارئ، إنه ضمن توجيهات الوزارة تم الايعاز لجميع الأقسام المعنية بالإلتزام بإجراءات السلامة من خلال لبس الكمامات وتوزيع الجل المطهر وضمان التباعد الاجتماعي .

ومن جانبه يوضح رئيس قسم الامتحانات أ. مازن عيد أن موظفي القسم ملتزمون بتعليمات الوقاية من خلال التباعد بين الطلبة في التسجيل وتعقيمهم للمحافظة على سلامة الطلبة والموظفين.

وتبذل مديرية شرق غزة الجهد المتواصل لخدمة الطلبة ولتسيير العملية التعليمية رغم الظروف المحيطة .

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