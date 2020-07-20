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تعليم شرق خان يونس ينظم دورة حول العودة الآمنة إلى المدارس

20 تموز / يوليو 2020 01:13

تعليم شرق خان يونس ينظم دورة حول العودة الآمنة إلى المدارس
تعليم شرق خان يونس ينظم دورة حول العودة الآمنة إلى المدارس

غزة- الرأي

نظم قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس، بالتعاون مع منظمة اليونسيف ومؤسسة معا للتنمية؛ دورة حول العودة الآمنة إلى المدارس، بحضور مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدرب الدورة رئيس القسم د. خليل النجار، ومن مؤسسة معا أ. يوسف قديح، ورئيس الشعبة بقسم الصحة أ. ضياء الأغا، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، وذلك في قاعة التدريب.

وأكد قديح على أهمية هذه الدورة للعاملين في المديرية والمدارس؛ لأنها تكسبهم المزيد من إجراءات السلامة والمهارات المتنوعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العالم كالنار في الهشيم، موضحًا أن المديرية لا تدخر أي جهد مهما صُغر لضمان سلامة طلابها وموظفيها في جميع مواقع تواجدهم، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن استعداد المديرية لبدء العام الدراسي الجديد والمقرر بتاريخ 6/8/2020 وبنظام الدوام الكامل كما هو مقرر ما لم يجد جديد.

وأثنى قديح على جهود قسم الصحة المدرسية في هذه الدورة كما أشاد بالتعاون الوثيق بين منظمة اليونسيف ومؤسسة معا في نشر ثقافة الوعي الصحي واتباع والحماية من فيروس كورونا.

بدورة أوضح د. النجار أن الدورة ستشمل عددًا من موظفي المديرية، وجميع مدراء المدارس ومنسقي الصحة المدرسية وضامني المقاصف والأذنة في المدارس، مضيفًا أن الهدف من الدورة إكساب هذه الشرائح المهارات الخاصة بأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ونقل هذه الخبرات لأبنائنا الطلبة العودة الآمنة إلى المدارس وحمايتهم من هذا الوباء.

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