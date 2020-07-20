تعليم شرق خان يونس تتفقد دورة الصفوف الافتراضية

خان يونس- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس، سعيد قديح دورة الصفوف الافتراضية التي تعقدها المديرية في مختبرات الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف بالوازرة، وقد رافقه في الجولة رئيس قسم الإشراف التربوي أ. ماجد الأغا.

والتقي مدير التعليم أ. سعيد قديح خلال الجولة بعميد الكلية د. أحمد أبو شنب، حيث قدم له درع الشكر لتعاونه مع تعليم شرق خان يونس في المجالات المتخلفة، مؤكدًا على تعزيز التعاون بين الكلية الجامعية ومديرية شرق خان يونس بما يخدم الطلبة، كما أشاد بالأداء المميز لطواقم العمل في الكلية التي ساهمت في إنجاح دورة الصفوف الافتراضية.

وأثنى قديح على الجهود التي يبذلها المدربون من مشرفيين تربويين ومعلمين خلال الدورة، كما توجه بالشكر للمتدربين من معلمين ومعلمات وذلك لالتزامهم بحضور الدورة والتفاعل معها، مؤكدًا أن هذه الدورة تساهم في تنمية مهارات وقدرات المعلمين في مجال التكنولوجيا.