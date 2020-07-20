بلدية خان يونس تشرع بترميم شارع البحر في المخيم الغربي

خان يونس- الرأي

نفذت الطواقم الفنية التابعة لدائرة التشغيل والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع اللجان الشعبية ولجنة العمل التطوعي، أعمال صيانة طارئة لشارع البحر من منطقة الظهرة وحتى مسجد الإمام الشافعي.

وذكر نائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ أهمية تلك الأعمال الرامية إلى تحسين واقع الطريق من خلال عمليات الصيانة الدورية والتي سبقها تنفيذ أعمال تقليص للأرصفة من منطقة الظهرة وحتى مركز البرامج النسائية التابع لوكالة الغوث، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تنفذ بإمكانيات ذاتية في ظل الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بكاهلها على خدمات البلديات.

وبين د. الشيخ أن أعمال الصيانة تهدف إلى المساهمة في وضع الحلول الجذرية للازدحام المروري في تلك المنطقة وتطبيق أنظمة البلدية وإنهاء كافة مظاهر تواجد البسطات العشوائية على الأرصفة وحرم الطريق التي تعيق جهود البلدية لتنظيم المكان، بالإضافة إلى الحفاظ على طلاب المدارس من الحوادث المرورية.

ومن جانبه أوضح مسئول ملف صيانة الطرق م. عبد الله خلف أن أعمال الصيانة شملت قص وتفريغ المناطق المهترئة والحفر في الاسفلت والتي تضررت نتيجة الضغط القائم عليها من المركبات وحركة التجارة، لا سيما وأن منطقة المخيم الغربي تعتبر مركزاً تجارياً وتسويقياً يؤمه المواطنون من كافة المناطق.

وأشار م. خلف إلى أن تلك الأعمال شملت إلى جانب ما سبق فرد طبقة رمال جديدة وتركيب بلاط انترلوك بمساحة (700) متر مربع في كافة المواقع التي تم اجراء الصيانة لها.

وشكرت البلدية شرطة المرور التي ساندت جهود البلدية في الميدان حيث قامت بتحويل مسارات المركبات لتأمين السلامة للعاملين في الصيانة وكذلك للتخفيف من حدة الازدحام وتسهيل انجاز العمل بالسرعة الممكنة.