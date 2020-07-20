لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد ورشة عمل مع الحكم المحلي و البلديات

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي برئاسة النائب إسماعيل الأشقر، ورشة عمل مشتركة مع وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان وبمشاركة كافة رؤساء البلديات في قطاع غزة، وبحضور كلا من النواب د. مروان أبو راس، والمستشار محمد فرج الغول، ويونس أبو دقة، ود. سالم سلامة ود. جميلة الشنطي.

ورحب رئيس اللجنة النائب الأشقر بالحضور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء جاء لمناقشة الخطط الاستراتيجية، وملاحظات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية على أداء وعمل البلديات.

من جانبه، أكد مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي النائب د. مروان أبو راس على دور البلديات الحيوي والمهم والحساس فيما يتعلق بترميم العلاقة مع المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم، وتحسين الأداء المستمر دون تقصير، رغم كافة العقبات التي تمر بها.

وأشار النائب أبو راس إلى تقارير الأداء الواردة من ديوان الرقابة والتي يجب دراستها لتحسين وتطوير جودة عمل البلديات خصوصاً في هذه المرحلة المهمة من العمل، مؤكداً أن المجلس التشريعي يتابع هذه التقارير الرقابية للوقوف على الإشكاليات والعقبات ومحاولة حلها، وأن لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تقوم بمهامها الرقابية والتشريعية فيما يتعلق بعمل البلديات وهيئات الحكم المحلي.

واستعرض أبو راس كل الملاحظات المالية والقانونية والإدارية التي تخص عمل البلديات في قطاع غزة، مشدداً على أهمية المحافظة على المال والممتلكات العامة وتطبيق القوانين واللوائح الداخلية لتنظيم العمل.

بدوره، قال وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان إن وزارته وضعت شعاراً لها في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الحكم المحلي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف دراسة كل التقارير الواردة من لجنة الرقابة المالية والإدارية، ووضع الخطط المتكاملة لحل هذه الملاحظات.

من جانب آخر، ثمن رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة د. رشدي السراج دور لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي في متابعة أداء وعمل البلديات والذي يهدف لتطويرها، مؤكدا أن البلديات تسعى دائماً للحفاظ على المدينة واستمرار الحياة اليومية داخلها.

وقال د. السراج إن اتحاد بلديات قطاع غزة هو جزء أساسي من اتحاد بلديات فلسطين، ويحرص دائما على المشاركة في اللقاءات التعاونية والمجالس المشتركة، موضحاً أنهم يسعون للحصول على علاقة أفضل مع السلطة التنفيذية للوصول إلى تكامل بين البلديات والوزارات، فالعمل بينهم مشترك وليس تنافسي.

من جانبهم، استعرض رؤساء البلديات طبيعة عملهم خلال الحصار والظروف الراهنة والوضع المالي الصعب، والمشاكل والعقبات التي يواجهونها، مطالبين المجلس التشريعي بالدعم المستمر للوصول لأفضل خدمة للشعب.