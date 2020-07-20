الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو "سمك فاسد"

غزة- الرأي

ضبطت الشرطة البحرية، صباح الاثنين، 850 كيلو "سمك فاسد" بحوزة مجموعة من الصيادين خلال اصطيادهم في مناطق ممنوعة من الصيد، نظراً لتلوثها وعدم صلاحية الأسماك المتواجدة فيها، للأكل الآدمي.

وذكر الرائد نسيم عابد، مدير دائرة غزة بالشرطة البحرية، أنَّ قوة الدوريات ضبطت مركب يتبع لأحد الصيادين من المحافظة، أثناء دورية تفقدية داخل البحر ضمن نطاق منطقة الاختصاص.

وأضاف عابد "أنَّ كمية الأسماك المضبوطة بلغت 85 بكسة سمك بوري بحوزة الصياد "850 كيلو"، وتم تحريزها بالكامل الى حين حضور الجهات ذات العلاقة من مباحث التموين ووزارة الإقتصاد.

ونوه إلى توقيف 6 صيادين كانوا على متن المركب وإحالتهم الى أمن الساحل بالشرطة البحرية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.