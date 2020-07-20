"الصحة" تستلم قافلة من الأدوية والمحاليل من مؤسسة رحمة حول العالم

غزة- الرأي

استقبلت الادارة العامة للتعاون الدولي ممثلة بمديرها العام د . عبد اللطيف الحاج ومدير العلاقات العربية م . أنور عطاالله ، قافلة مؤسسة رحمة حول العالم ممثلة بمدير مكتب غزة أ. محمد قادوس بدورها قدمت مؤسسة رحمة قافلة من الادوية والمحاليل، حيث تم تم استلامها في مخازن وزارة الصحة

من جهته، ثمن د. الحاج على دورالمؤسسات ممثلة بمؤسسة رحمة حول العالم ومؤسسة ميد جلوبال ومؤسسة رحمة الاغاثية داعيا هذه المؤسسات على تسسير مزيدا من القوافل الداعمة للقطاع الصحي .