وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالحبس 15 سنة لمروّج مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": دائرة الأشعة تجري 89 ألف فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يقدم 30495 خدمة تصوير طبي منذ بداية عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية تنظمان ورشة عمل حول “تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تواصل متابعة جهوزية سيارات النقل و الاسعاف لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تستلم قافلة من الأدوية والمحاليل من مؤسسة رحمة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قسم الكلية الصناعية يستلم “خمسة” أجهزة غسيل كلي وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الصحة النفسية تنهي فعاليات الحملة التوعوية حول ” مناهضة الانتحار “ وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" وشركة توزيع الكهرباء يبحثان التعاون الإعلامي المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو "سمك فاسد"
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تستلم قافلة من الأدوية والمحاليل من مؤسسة رحمة حول العالم

20 تموز / يوليو 2020 02:06

"الصحة" تستلم قافلة من الأدوية والمحاليل من مؤسسة رحمة حول العالم

غزة- الرأي

استقبلت الادارة العامة للتعاون الدولي ممثلة بمديرها العام د . عبد اللطيف الحاج ومدير العلاقات العربية م . أنور عطاالله ،  قافلة مؤسسة رحمة حول العالم ممثلة بمدير مكتب غزة أ. محمد قادوس بدورها قدمت مؤسسة رحمة  قافلة من الادوية والمحاليل، حيث تم  تم استلامها في مخازن وزارة الصحة
من جهته،   ثمن د. الحاج  على دورالمؤسسات ممثلة بمؤسسة رحمة حول العالم ومؤسسة ميد جلوبال ومؤسسة رحمة الاغاثية داعيا هذه المؤسسات على تسسير مزيدا من القوافل الداعمة للقطاع الصحي  .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟