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المستشفى الأوروبي يقدم 30495 خدمة تصوير طبي منذ بداية عام 2020

20 تموز / يوليو 2020 02:25

المستشفى الأوروبي يقدم 30495 خدمة تصوير طبي منذ بداية عام 2020
المستشفى الأوروبي يقدم 30495 خدمة تصوير طبي منذ بداية عام 2020

غزة- الرأي

 قدمت خدمات التصوير الطبي في مستشفى غزة الأوربي نحو 30495 خدمة تصوير طبي خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك في إطار استمرار تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين وحرصها المستمر على تجويد الخدمة.


وأوضح تقرير أعده رئيس قسم خدمات المرضى بمستشفى غزة الأوروبي أ. رائد عبد الرزاق ، اليوم الإثنين، أن خدمات التصوير الطبي شملت التصوير الطبقي بالكمبيوتر وخدمات الرنين المغناطيسي والتصوير التليفزيوني وفحوصات الأشعة التداخلية.


من جانبه أشار مدير دائرة الأشعة بالمستشفى د. مروان مطر، أن خدمات التصوير الطبي شملت، 21700 خدمة أشعة سينية وتمثل 70% من خدمات التصوير المقدمة، و2715 خدمة الأشعة فوق الصوتية ( US ) ، بالإضافة الى تنفيذ 2363 خدمة أشعة مقطعية (CT).


وأضاف د. مطر، أنه تم تقديم 3547 خدمة من أشعة الرنين المغناطيسي MRIبزيادة قدرها 17% عن المعدل النصف سنوي للعام الماضي 2019، وذلك بسبب تقليص قوائم الانتظار حتى أصبحت المواعيد لا تتعدي 25 يوم فقط بفضل نظام العمل بالفترة الصباحية والفترة المسائية.
ويضاف إلى هذا الجهد جهود أخرى، مثل انجاز 160 حالة تفتيت حصى.
وأكد على أهمية إجراء الأشعة المتنوعة التي تساعد الأطباء في تشخيص الحالة المرضية، بما يضمن تقديم العلاج المناسب للمريض، وقد قدم فريق العمل 9806 خدمة اشعاعية في العيادات الخارجية للمستشفى وهو ما يمثل 32% من مجموع خدمات الأشعة، بينما شكل قسم الطوارئ والحوادث 49% من خدمات الأشعة، إضافة الى 9% للأقسام الداخلية و 10% للمستشفيات الأخرى.
ونوه د. مطر، أن التصوير الطبي يلعب دورا حيويا ومهما في تشخيص وعلاج المرضى، مبينا وجود نجاحات نوعية ومتميزة قدمها الكادر الطبي لحالات مرضية نادرة وأخري معقدة.
يذكر أن دائرة الأشعة بالمستشفى الأوروبي تميزت بتقديم العديد من الخدمات المتطورة، وبتنوع الأجهزة الطبية الموجودة فيها.

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