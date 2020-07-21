وكالة الرأي الفلسطينية بثنائية رونالدو .. يوفنتوس يقهر لاتسيو ويحسم الكالتشيو عمليا- وكالة الرأي الفلسطينية اعراض اكتئاب الأطفال عديدة منها تغيرات الشهية والنوم وكالة الرأي الفلسطينية تخليق عضلات قلب مصنوعة من خلايا بشرية بواسطة تقنيات الطباعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 10 أطعمة صحية هتساعدك فى علاج تساقط الشعر من البيت وكالة الرأي الفلسطينية طريقة لحرق الدهون بدون الحاجة للتمارين الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية 3 أرقام مذهلة لرونالدو في مباراة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة لتمكين الروبوتات من أداء المهام المعقدة واستشعار البيئة المحيطة وكالة الرأي الفلسطينية المفتي: وقفة عرفة الخميس والعيد الجمعة
أخبار » الرياضة و الملاعب

3 أرقام مذهلة لرونالدو في مباراة واحدة

21 تموز / يوليو 2020 08:17

3 أرقام مذهلة لرونالدو في مباراة واحدة
3 أرقام مذهلة لرونالدو في مباراة واحدة

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا ينوي التوقف قريبا عن إبهار عشاق كرة القدم حول العالم بعدما حقق "إنجازا تاريخيا" في مباراة فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو، الاثنين، بالدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو، 35 عاما، هدفي يوفنتوس خلال الفوز على لاتسيو 2-1 في مباراة أعادت فريق "السيدة العجوز" لسكة الانتصارات، وقربته تماما من لقب "سيري آي" التاسع على التوالي.

لكن رونالدو لن ينسى هذه المباراة التي وضعته على صدارة هدافي الترتيب برصيد 30 هدفا، بالمشاركة مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، لسبب آخر شخصي تماما، بعدما شهدت كسر "الدون" 3 أرقام "تاريخية" في تاريخ يوفنتوس والدوري الإيطالي.

فقد بات رونالدو، الذي التحق بيوفنتوس في صيف 2018، أول لاعب يحرز 50 هدفا في كل من بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا على الترتيب.

وبات أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي (61 مباراة)، وقد سبق بفارق كبير نجم ميلان السابق أندري شيفتشينكو، الذي أحرز نفس العدد في 68 مباراة.

كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يحرز 30 هدفا في موسم واحد منذ نحو 70 عاما، وتحديدا الأول بعد الدنماركي جون هانسن (30 هدفا في موسم 1951-1952).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟