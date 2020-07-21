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تخليق عضلات قلب مصنوعة من خلايا بشرية بواسطة تقنيات الطباعة

21 تموز / يوليو 2020 08:26

تخليق عضلات قلب مصنوعة من خلايا بشرية بواسطة تقنيات الطباعة
تخليق عضلات قلب مصنوعة من خلايا بشرية بواسطة تقنيات الطباعة

نجح فريق من الباحثين بجامعة مينيسوتا الأمريكية في طباعة عضلات قلب بشرية داخل مختبر بواسطة تقنيات الطباعة المجسمة، وهو ما قد يساعد في انقاذ حياة الآلاف من مرضى القلب، في ضوء أن أمراض القلب تعتبر السبب الرئيسي في وفاة أكثر من ستين ألف شخص في الولايات المتحدة فقط سنويا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في مجال التكنولوجيا أن الباحثين استخدموا نوعية من الخلايا الجذعية، التي يمكن تحويلها إلى أي نوع آخر من الخلايا البشرية، بالإضافة إلى خليط من البروتينات، كحبر للطابعة المجسمة".

ويبلغ حجم العضلة التي قام الباحثون بطباعتها 5ر1 سنتيمتر وتم تصميمها خصيصا للتناسب مع حجم التجويف الصدري للفئران، من أجل إجراء مزيد من الدراسات عليها.

وأكد فريق الدراسة أن العضلة القلبية الجديدة التي تم تصنيعها يمكن استخدامها في دراسة وظائف القلب والمشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها.

وقالت الباحثة بريندا أوجيل من قسم العلوم والهندسة بجامعة مينيسوتا إن هذه الدراسة تمثل تقدما كبيرا في مجال أبحاث القلب لأنها توضح كيف يمكن تخليق خلايا عضلات القلب بطريقة الطباعة المجسمة، على نحو يسمح لهذه الخلايا بتنظيم نفسها والعمل سويا.

واضافت: "لقد أصبح هناك الآن نموذج عملي لمتابعة ما يحدث داخل قلب الانسان على مستوى الخلايا.. ونستطيع ادخال أمراض ومشكلات على هذا النموذج لمعرفة تأثير المواد الدوائية وغيرها من الوسائل العلاجية عليها".

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