بثنائية رونالدو .. يوفنتوس يقهر لاتسيو ويحسم الكالتشيو عمليا

قاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لتجاوز ضيفه العاصمي لاتسيو بهدفين مقابل هدف، في قمة مواجهات الجولة الـ34 للدوري الإيطالي، ليحسم البيانكونيري لقبه المفضل للعام التاسع على التوالي بشكل عملي، بتعزيز صدارته بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

وضح تفوق أصحاب الأرض في الدقائق الأولى، بمحاولات مستمرة من قبل صاروخ ماديرا ومعاونه في الخط الأمامي باولو ديبالا، مع ذلك، أتيحت أخطر الفرص للبرازيلي دوغلاس كوستا، بتسديدة ارتدت من الألواح الخشبية في الدقائق الأولى.

واكتفى لاتسيو بمحاولات خجولة لم تشكل أدنى خطورة على مرمى الحارس البولندي فويتشخ تشيزني، باستثناء تسديدة شيرو إيموبيلي التي تصدى لها حارس آرسنال السابق بصعوبة، وظل الوضع كما هو عليه، إلى أن احتسب حكم الساحة ركلة جزاء لليوفي بداعي لمسة اليد على المدافع باستوس داخل مربع العمليات.

وكالعادة، سجل الدون أولى أهداف اليوفي من ركلة الجزاء، قبل يُهديه باولو ديبالا تمريرة الهدف الثاني بعد دقائق تعد على أصابع اليد الواحدة من احتفال رونالدو بهدف فض الاشتباك.

وحرمت العارضة كريستيانو رونالدو من الهاتريك، وتبعه ديبالا بتصويبة قوية أمسكها الحارس ستراكوشا ببراعة، قبل أن يأتي الرد العاصمي بركلة جزاء، لتهور بونوتشي على إيموبيلي داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها الأخير هدف تقليص الفارق.

وبهذه النتيجة، يكون اليوفي قد رفع رصيده إلى 80 نقطة، مبتعدا بثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر، بينما لاتسيو، فقد تجمد رصيده عند 69 نقطة وفي المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.