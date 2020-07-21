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وولفرهامبتون يعبر كريستال ويتقدم للمركز السادس بالدوري الإنكليزي

21 تموز / يوليو 2020 08:31

وولفرهامبتون يعبر كريستال ويتقدم للمركز السادس بالدوري الإنكليزي
وولفرهامبتون يعبر كريستال ويتقدم للمركز السادس بالدوري الإنكليزي

تقدم فريق وولفرهامبتون للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه كريستال بالاس 2 /صفر، اليوم الإثنين، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى تغلب فريق إيفرتون على مضيفه شيفيلد يونايتد 1/صفر وتعادل نيوكاسل يونايتد سلبيا مع مضيفه برايتون.

وعلى ملعب مولينيو، سجل وولفرهامبتون هدفا في كل شوط ليحسم الفوز والنقاط الثلاث.

وتقدم البرتغالي دانييل بودينسي بهدف لوولفرهامبتون في الدقيقة 41 ثم أضاف الإسباني جوني كاسترو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 59 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شيفيلد عند 54 نقطة في المركز الثامن.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للبرازيلي  ريشارليسون دي أندرادي الذي سجل هدف الحسم بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى حصد نيوكاسل وبرايتون نقطة واحدة من تعادلهما السلبي ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 38 نقطة لبرايتون في المركز الخامس عشر.

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