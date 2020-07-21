البريج والمغازي يضعا قدمًا في نهائي دوري السلة

وضع فريقا خدمات المغازي والبريج، قدما في نهائي دوري جوال 2019_2020 للمحافظات الجنوبية، عقب تغلبهما في المربع الذهبي "playoff"،على خدمات رفح ودير البلح تواليا، وذلك مساء الأحد، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

خدمات المغازي (90) _ (82) خدمات رفح

بدأ خدمات المغازي المباراة بشكل منظم، وكان الأفضل هجوميا، بفضل تألق محمد أبو غزال بتسجيله 12 نقطة منها ثلاثيتين، وثلاثية لإدريس ريان وثنائيتين لريان ريان، و4 نقاط لموسى أبو غزال، بينما ظهر أحمد عبد الرحمن لاعب رفح بشكل مميز بتسجيله 3 رميات ثلاثية، وتكفل زميله طه جبر بتسجيل 5 نقاط منها ثلاثية، وثنائية لمحمود أبو شعر، لينتهي الربع لمصلحة المغازي بنتيجة 27_16.

الربع الثاني ظهر خدمات رفح أكثر تركيزا، واستغل اختراقات نجمه طه جبر بتسجيله 11 نقطة منها ثلاثية، وسجل محمود أبو شعر 4 نقاط، بينما عاب على لاعبي المغازي التسرع في انهاء الهجمة، واعطاء الفرصة للاعبي رفح اللعب على الهجمات المرتدة، وبالرغم من ذلك كان أحمد مهدي هو الأبرز في المغازي بتسجيله 5 نقاط، يليه ريان ريان بتسجيله 4 نقاط، لينتهي الربع لمصلحة رفح بنتيجة 19_12.

الربع الثالث كان متكافئا في كل شيء، بتسجيل الفريقان كلا منهما في سلة الأخر، فلم تظهر أفضلية فريق على فريق، فتألق الأخوين محمد وموسى أبوغزال من المغازي، ونشط وائل تيم بتسجيله 5 نقاط منها ثلاثية، ومحمد الهمص 5 نقاط منها ثلاثية أيضا، وثلاثية لطه جبر، لينتهي الربع بنتيجة التعادل 22_22.

وفي الربع الرابع وصلت الإثارة لأقصى حدودها، عندما تمكن خدمات رفح من تقليص الفارق والتعادل في الثواني الأخيرة، لكن إهدار أحمد عبد الرحمن لاعب رفح لرمية حرة اضافية، انهى الربع بنتيجة 18_13 لخدمات رفح، لتذهب المباراة لشوط إضافي لمدة 5 دقائق.

وفي الشوط الإضافي، حسم خدمات المغازي هذه الفترة لمصلحته بنتيجة 16_8، بعد محاولات مستمرة من لاعبي رفح اللحاق بالنتيجة، لكن ثنائيات محمد وموسى أبو غزال، معهم ادريس ريان وأحمد مهدي، أعطت الأفضلية في النتيجة للمغازي بنتيجة 90_82.

قاد اللقاءتحكيميا: دولي حسين حمدان، دولي باسل كرون، مؤمن الجربة، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي عاطف المسلمي، ميقاتي24 ثانية محمد سكيك.

خدمات البريج (108) _ (63) خدمات دير البلح

ونجح البريج في السيطرة على جميع أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول بدأ فيه اللقاء قوياً بين الفريقين، فحاول خدمات الدير مفاجأة حامل اللقب خدمات البريج بالمبادرة بتسجيل النقاط، وعدم تكرار ما حدث في لقاء الفريقين في المراحل الأولى لبطولة الدوري، فحاول الدير مجاراة البريج إلى منتصف الربع الذي شهد انتفاضة كبيرة من لاعبي البريج، بعدما تقدموا بالنتيجة بفارق 10 نقاط، مستغلين تصويبات ثائر عيسى الثلاثية، واختراقات إبراهيم مصلح وعيد الشاعر وأحمد وشاح، وانطلاقات إبراهيم أبو رحال في الهجمات المرتدة والتي أرهقت سلة الدير، لينتهي الربع الأول بتفوق البريج بنتيجة 9/27.

في الربع الثاني لم تختلف الأمور، وأبقى البريج سيطرته على اللقاء، وسط تراجع في أداء لاعبي الدير، الذين استسلموا لهيمنة نجوم البريج على اللقاء، فنجح البريج في استغلال التراجع وزادوا من الغلة التهديفية، من خلال الاعتماد الكبير على الهجمات العكسية التي نجح البريج فيها بشكل كبير في الربع الثاني، والذي انتهى بنتيجة 16/28.

الربع الثالث حاول الدير العودة إلى أجواء اللقاء، مستغلاً التغييرات التي قام بها مدرب البريج بعدما أشرك عناصر من الصف الثاني للفريق، فحاول الدير تقليص النتيجة، إلا أنه اصطدم بلاعبين مُجهزين على أعلى مستوى، من خلال الدفاع القوي على حامل الكرة، واستغلال الهجمات المرتدة، والاختراقات من العمق، خاصة اللاعب البديل أسامة موسى، ليخرج البريج منتصراً في هذا الربع بنتيجة 12/15.

في الربع الرابع واصل البريج سيطرته، ونجح في توسيع الفارق، مستغلاً تصويبات ثائر عيسى الثلاثية التي أرهقت سلة الدير، إضافة للهجمات المرتدة عبر خالد الصعيدي وأسامة موسى، لينجح البريج في حسم الربع لصالحه بنتيجة 26/38.

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، أحمد القاضي، محمد العالول، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي غالب الزاملي، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.

وتنتظر الفرق الأربعة مواجهة أخرى في إياب المرحلة الخميس القادم، في صالة سعد صايل.