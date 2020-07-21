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التنمية الاجتماعية تطلع "عوض" على سير عمل مراكز ومؤسسات الوزارة

21 تموز / يوليو 2020 08:56

التنمية الاجتماعية تطلع "عوض" على سير عمل مراكز ومؤسسات الوزارة
التنمية الاجتماعية تطلع

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد، وبحضور المدراء العامون ومدراء الدوائر بالوزارة أمس الإثنين ، د. محمد عوض رئيس لجنة المتابعة الحكومية ومدير مكتبه أ. حسام شابط ، وذلك للإطلاع على سير العمل في الوزارة ومؤسساتها ومراكزها المنتشرة في كافة محافظات القطاع .

وتم زيارة بيت الامان لرعاية النساء المعنفات ، ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث الجانحين ، ومديرية غزة ، ومركز غزة للتدريب المهني ومركز تمكين المرأة والمجتمع في الشمال ، ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة .


بدوره رحب حمد بالوفد الزائر، مثنيآ على جهد الحكومة في متابعة كافة المرافق والمقرات الحكومية . 


وفي سياق حديثه عبر حمد عن سعادته بهذه الزيارة لما لها من دور كبير في المتابعة والتواصل المستمر والإطلاع على الجهود المبذولة من قبل طواقم الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للشرائح المهمشة والضعيفة في قطاع غزة .


من جهته، أكد عوض على دعمه المتواصل لكل البرامج التي تخدم المحتاجين والفقراء، مثمناً جهود وزارة التنمية المتواصلة والملحوظة في تقديم أفضل الخدمات ، وصولاً لتحقيق المصلحة العامة.

وخلال جولته التفقدية لمراكز ومؤسسات الوزارة أكد عوض على حرصهم التام في الحكومة على تلبية كافة المتطلبات الأساسية التي يتم من خلالها توسعة البرامج والخدمات وتلبية حاجة الفقراء .

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