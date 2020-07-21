بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لبئري مياه جنوب المدينة

خان يونس- الرأي

أجرت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمال صيانة لبئري مياه في جنوب المدينة وذلك من أجل تعزيز الوضع المائي وتحسين كميات المياه المنتجة والتي يتم ضخها على شبكات المواطنين بعد توقف عارض لبعض الابار للصيانة.

وذكر مدير دائرة المياه والصرف الصحي بالبلدية م. حاتم أبو الطيف، أهمية أعمال الصيانة التي قامت بها البلدية بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل من خلال تأمين الدعم المالي المطلوب بتكلفة (85,000) دولار لإجراء أعمال الصيانة لبئري "LS4391 " المعروف بـ رشوان (ج) و " L189 A" المعروف بـــ التحدي في حي قيزان أبو رشوان.

وبين أبو الطيف أن السحب الجائر لأبار المياه في مدينة خان يونس، يهدد منظومة التشغيل للبئر او نفاذ المخزون الجوفي في تلك المناطق، في ظل الاعتماد على الخزان الجوفي حيث يتم استخراج حوالي (9) مليون متر مكعب في العام، بالإضافة إلى استقبال كميات محدودة من محطة تحلية المياه الواقعة بدير البلح، مشيراً إلى أن مطلع عام 2020م شهد توقف عدد خمسة آبار عن العمل إما لارتفاع مستويات الاملاح الذائبة والذي يصبح غير صالح للاستخدام الادمي أو بسبب إنهيار في منظومة الضخ للبئر نتيجة للتشغيل لساعات طويلة ومتواصلة لأكثر من (18) ساعة يومياً من أجل توصيل المياه للسكان بكميات تتناسب ومتطلباتهم في ظل فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أبو الطيف أن بئر مياه "رشوان" ج متوقف عن العمل منذ عام (2017) نتيجة السحب الجائر للمياه مما أدي الى ملوحة المياه الجوفية، لافتاً إلى أن البلدية حصلت على تمويل من مؤسسة العمل ضد الجوع (ACF)، حيث تم حفر بئر مياه في خزان البراق لضخ مباشرة في خزان البراق بقدرة 80متر مكعب/ساعة، ويتم تشغيله بمعدل (10) ساعات يومياً بمعدل (800) كوب يومياً كحد أدنى، ويساهم في نفس الوقت مع (6) آبار مياه لتغذية مناطق مختلفة من المدينة والمتمثلة في (المواصي، اسكان الوكالة، حي الأمل، العرايشية، البراق).

وأشار إلى أن البلدية والمصلحة قامتا بتنفيذ أعمال صيانة لبئر التحدي شملت صيانة المضخة والمواسير وتركيب خط مخرج جديد يشمل رداد ومحبس وعداد ومصفاة رمل، ويتم ضخ المياه المستخرجة إلى خزان الرحمة.

