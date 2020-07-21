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بالتعاون مع ادارة الأدلة الجنائية

النيابة العامة تعقد تدريب عملي عن مسارح الجريمة لمعاونيها الجدد

21 تموز / يوليو 2020 10:26

النيابة العامة تعقد تدريب عملي عن مسارح الجريمة لمعاونيها الجدد
النيابة العامة تعقد تدريب عملي عن مسارح الجريمة لمعاونيها الجدد

غزة- الرأي

عقدت النيابة العامة ضمن برنامجها التدريبي التكويني لتأهيل معاوني النيابة العامة الجدد دورة تطبيقية عملية عن مسرح الجريمة بإشراف المستشار/ كرم حسنين رئيس نيابة خانيونس وبالتعاون مع ادارة الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي.


وقد تخلل النشاط التدريبي معاينة لمسرح جريمة يحاكي إطلاق نار على سيارة والسطو عليها  ومعاينة  قسم الاسلحة لها وتحديد مسارات إطلاق النار ورفع البصمات لها من الفريق المختص وتحريز السيارة كدليل اثبات للجريمة .

 وواصل  قسم التزييف والتزوير بتحليل الخطوط التي تحتويها رسالة الإنتقام التدريبية ، وبينت أقسام الأدلة الجنائية أهمية سرعة وصولها لمسرح الجريمة فور وقوعها تزامنا مع وكيل النيابة المختص وأبرز الطرق الفنية للتعامل مع الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة لإزالة الغموض وبيان الحقيقة وتقديم المتهمين  للعدالة .

النيابة العامة تعقد تدريب عملي عن مسارح الجريمة لمعاونيها الجدد 75864e38-4285-495b-a697-e7c4cbb4c741 1fbe575b-5cab-4b88-b2df-d5c288139249
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