نيابتا رفح وخانيونس الكلية يؤكدان على جودة التحقيق للملف الجزائي

غزة- الرأي

أكد مدير نيابة رفح الجزئية المستشار علاء ابو رومية ورئيس نيابة خانيونس ودير البلح الكلية المستشار نبيل حليوة، خلال اجتماعهما على جودة التحقيقات الجنائية لواقع الملف الجزائي وشمولية ودقة كافة أدلة الإثبات لإدانة المتهمين امام القضاء.

كما ناقشا الطرفان شمولية مشروع لوائح الإتهام لمخلص الملف وابرز تفاصيله بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي .

وأكد المجتمعون على الإهتمام بقضايا الجنائيات الخطرة وذات الرأي العام ومتابعتها أمام القضاء والمطالبة بإيقاع اقصى العقوبات بحق المتهمين بما يحقق الردع العام وعدالة الإجراءات وسيادة القانون.