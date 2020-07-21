وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم رئيس قسم الإشراف التربوي بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت غذائية وصناعية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تناقش خطة الوزارة حال اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية نيابتا رفح وخانيونس الكلية يؤكدان على جودة التحقيق للملف الجزائي وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تعقد تدريب عملي عن مسارح الجريمة لمعاونيها الجدد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بأعمال صيانة لشارعي بغداد والسكة وكالة الرأي الفلسطينية مناورة عسكرية لجيش الاحتلال في الجليل الغربي وكالة الرأي الفلسطينية بدران: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح وكالة الرأي الفلسطينية المناسبات السعيدة بغزة.. فرحة منقوصة وكالة الرأي الفلسطينية 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت غذائية وصناعية

21 تموز / يوليو 2020 10:37

1
1

غزة-الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على عدة منشآت صناعية وغذائية في محافظتي غزة وخانيونس.

وشملت الجولات زيارة مصانع الاسكمو والبوظة في المحافظتين للتأكد من تراخيص المصانع وتجديدها، ومدى التزامها بالشروط الصحية، وكذلك بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأجرت الدائرة خلال جولاتها تفتيشا على خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة في صناعة الاسكيمو والحلويات الشرقية والمحامص وكيفية التعبئة والتخزين لها.

وتم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بالتعليمات والارشادات الفنية المتعلقة بالشروط الصحية الخاصة بمكان التصنيع والتعبئة والتخزين لمصانع الحلويات الشرقية والمحامص حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟