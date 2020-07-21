الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت غذائية وصناعية

غزة-الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على عدة منشآت صناعية وغذائية في محافظتي غزة وخانيونس.

وشملت الجولات زيارة مصانع الاسكمو والبوظة في المحافظتين للتأكد من تراخيص المصانع وتجديدها، ومدى التزامها بالشروط الصحية، وكذلك بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأجرت الدائرة خلال جولاتها تفتيشا على خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة في صناعة الاسكيمو والحلويات الشرقية والمحامص وكيفية التعبئة والتخزين لها.

وتم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بالتعليمات والارشادات الفنية المتعلقة بالشروط الصحية الخاصة بمكان التصنيع والتعبئة والتخزين لمصانع الحلويات الشرقية والمحامص حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية .