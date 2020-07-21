تعليم خان يونس يكرّم رئيس قسم الإشراف التربوي بالمديرية

غزة-الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي، أ. عطية علي أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي بالمديرية.

وحضر حفل التكريم أ. محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم بغرب غزة، وأ. أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم بشرق غزة، وأ. هشام الحاج مدير التربية والتعليم بالوسطى، وأ. فاطمة الجعيثني مديرة التربية والتعليم بخان يونس السابقة، وأ. حسين أبو شمالة مدير الدائرة الإدارية بخان يونس الأسبق، ود. إبراهيم رمضان مدير دائرة الإشراف التربوي، وأ. خالد ماضي مدير دائرة الإنتاج بالوزارة، وفد نقابة المعلمين برئاسة أ. خالد المزين نقيب المعلمين في محافظات غزة، ووفد مديرية التربية والتعليم برفح، وفود المديريات، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والعديد من الشخصيات التربوية، وأساتذة الجامعات، وأُسرة المحتفى به أ. عطية أبو نمر.

بدوره، أشاد أ. الفرا بالجهود المتميزة التي قام بها أ. أبو نمر خلال مسيرته المهنية والعملية في السلك التعليمي، مؤكداً أنه من الكوادر المتميزة التي حظيت بهم مديرية التربية والتعليم خان يونس، وقد تنقل في المناصب حيث بدأ معلماً للأجيال وارتقى وصولاً إلى تكليفه بمهام رئيس قسم الإشراف التربوي، موضحاً أن أخلاقه وسيرته الحسنة وغيرته وحرصه على العمل جعل منها أيقونة للعطاء المستمر، ونموذجاً يحتذى به.

وبين الفرا أن أبو نمر أساتذة علم الجغرافيا حيث تتلمذ على يديه العديد من الطلبة والمعلمين والمشرفين، وتمنى أ. الفرا للمحتفى به حياة ملؤها السعادة والتوفيق.

من جانبه ،أشاد أ. مطر بجهود أ. أبو نمر التي يشهد بها القاصي والداني، مؤكداً أنه تميز كمعلم ومشرف لمبحث الجغرافيا كما وتميز بالعمل الدؤوب خلال إدارته لقسم الإشراف التربوي، في فترة كانت تعتبر من الفترات الصعبة والمتخمة بالأعمال الإدارية والفنية، موضحاً أن أ. أبو نمر استطاع قيادة هذه الفترة بحكمة منقطعة النظير، وعبر أ. مطر عن سعادته للمشاركة في تكريم هذه القامة التربوية. التي تترجل عن صهوة العمل الحكومي بعد ما يزيد عن 34 عاماً من العطاء المستمر.

من جهته ، رحب أ. أبو نمر بالحضور، مثمنا جهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس بإدارة أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. محمد العسولي وأ. سمير أبو شتات، وشكر مديريه السابقين وكل من عمل معه من مديرين ورؤساء أقسام ومشرفين ومعلمين.

وفي نهاية كلمته ودع أ. أبو نمر زملائه وأحبائه في التربية والتعليم بخان يونس الذين شاركوه هذا العمل وتحملوا مسؤولياته بحلوه ومره، بكل جد وإخلاص، بلا كلل أو ملل.

هذا وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتميزة والتي تمثلت في عرض مرئي عن مسيرة أ. أبو نمر من إنتاج قسم العلاقات العامة، وقصيدة خاصة للمحتفى به من تأليف المبدع أ. حمودة أبو مصطفى وإلقاء طلاب مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، وقصيدة للمشرف التربوي عماد عابدين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم أ. عطية علي أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم بخان يونس.