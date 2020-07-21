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للفئة العمرية (33 عاماً) فما فوق

الإعلان عن المرحلة الثانية من المنحة القطرية لدعم الزواج

21 تموز / يوليو 2020 10:59

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن عن المرحلة الثانية من المنحة الأميرية القطرية لدعم الزواج للشباب التي تستهدف الفئة العمرية من (33) عاماً فما فوق.

وقال محيسن خلال مؤتمر عقد المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثانية تأتي استكمالا لما تم إنجازه في المرحلة الأولى بقيمة مليوني دولار لدعم الزواج لعدد (500) شاب من 35 عاماً فما فوق بواقع (4000) دولار لكل شاب.

وذكر أن باب التسجيل للمشروع الجديد سيفتح اعتبارا من يوم الأحد المقبل 26/07/2020 ولمدة أسبوعين عبر الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وأضاف: "لقد غمرتنا السعادة ونحن نرى الشباب الذين ضاقت بهم الظروف ولم يستطيعوا توفير تكاليف الزواج، والفرحة تدخل بيوتهم فهنيئا لهم ولأسرهم ونسأل الله أن يديم الفرحة والسعادة عليهم وعلى شعبنا وأمتنا"، كما وجه الدعوة مرة أخرى لمن هم فوق سن ٣٥ عاما والذين لم يسجلوا للمنحة أن يبادروا بالتسجيل.

وأكد محيسن أن بارقة الأمل التي منحت للشباب في هذا المشروع فرضت على جميع الجهات التي ساهمت في المنحة استكمال هذا المشروع، مضيفا: "نزف البشرى بالانتقال للمرحلة الثانية من هذا المشروع والذي سيستهدف الشباب من ٣٣ عاما فما فوق للاستفادة من المنحة الأميرية القطرية للزواج، وبنفس الشروط للمنحة السابقة".

ووجه أحمد محيسن شكره لدولة قطر وعلى رأسها سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني لما يقدمه من دعم متواصل للشعب الفلسطيني، وتخصيص منحة لدعم الزواج للشباب.

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