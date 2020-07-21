هندسة المتفجرات تزيل جسمين مشبوهين بغزة

غزة-الرأي

أزالت شرطة هندسة المتفجرات جسمين مشبوهين بعد وصول إشارة من العمليات المركزية للشرطة بوجود جسمين مشبوهين بمدينة غزة .

وقالت دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بمحافظة غزة أن طواقمها وصلت للمكان بعد تلقي الإشارة وبعد الفحص والمعاينة تبين للطاقم بأن الجسم عبارة عن قنبلة هجومية سوداء اللون خطيرة وتم إزالتها وتحييد الخطر ونقلها الى مكان آمن.

وفي سياق منفصل قامت طواقم هندسة المتفجرات بمحافظة غزة باستلام قنبلة هجومية من مركز الشاطئ ، حيث تحرك الطاقم فور تلقي الاشارة من العمليات المركزية للشرطة وتم استلام القنبلة وتأمينها وعمل اللازم .