وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مدرسة أزهار فلسطين لتنمية الطفل وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم رفح تبدأ إجراءات العودة الآمنة للمدارس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم المشرف د.ياسين عبدو لبلوغه سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون وكالة الرأي الفلسطينية المباحث الطبية تنجز شكوى نصب واحتيال بقيمة 2300 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تزيل جسمين مشبوهين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن المرحلة الثانية من المنحة القطرية لدعم الزواج وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم رئيس قسم الإشراف التربوي بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت غذائية وصناعية
أخبار » الأخبار الحكومية

المباحث الطبية تنجز شكوى نصب واحتيال بقيمة 2300 شيكل

21 تموز / يوليو 2020 11:09

1
1

غزة-الرأي


أنجزت دائرة المباحث الطبية شكوى أحد المواطنين بقيام أحد المواطنين بالنصب عليه بمبلغ 2300 شيكل مقابل تقرير طبي .

وقال الرائد حازم الغصين رئيس قسم المباحث الطبية أن المواطن (ر-ب) قام بتقديم شكوى مفادها قيام أحد المواطنين بالنصب عليه لاستخراج تقرير طبي لمريض وأخذ منه مبلغ 2300 شيكل مقابل استخراج التقرير .

وأشار الغصين أنه تم استدعاء المدعو (س -ف ) وبالتحقيق معه اعترف بما هو منسوب اليه حول قيامه بالنصب على المشتكي وأخذ المبلغ .

وأضاف الرائد الغصين بأنه تم إحالة ملف المذكور للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟