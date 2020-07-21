المباحث الطبية تنجز شكوى نصب واحتيال بقيمة 2300 شيكل

غزة-الرأي



أنجزت دائرة المباحث الطبية شكوى أحد المواطنين بقيام أحد المواطنين بالنصب عليه بمبلغ 2300 شيكل مقابل تقرير طبي .

وقال الرائد حازم الغصين رئيس قسم المباحث الطبية أن المواطن (ر-ب) قام بتقديم شكوى مفادها قيام أحد المواطنين بالنصب عليه لاستخراج تقرير طبي لمريض وأخذ منه مبلغ 2300 شيكل مقابل استخراج التقرير .

وأشار الغصين أنه تم استدعاء المدعو (س -ف ) وبالتحقيق معه اعترف بما هو منسوب اليه حول قيامه بالنصب على المشتكي وأخذ المبلغ .

وأضاف الرائد الغصين بأنه تم إحالة ملف المذكور للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .