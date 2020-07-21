وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مدرسة أزهار فلسطين لتنمية الطفل وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم رفح تبدأ إجراءات العودة الآمنة للمدارس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم المشرف د.ياسين عبدو لبلوغه سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون وكالة الرأي الفلسطينية المباحث الطبية تنجز شكوى نصب واحتيال بقيمة 2300 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تزيل جسمين مشبوهين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن المرحلة الثانية من المنحة القطرية لدعم الزواج وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم رئيس قسم الإشراف التربوي بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت غذائية وصناعية
أخبار » الأخبار الحكومية

المباحث العامة تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون

21 تموز / يوليو 2020 11:19

المباحث العامة تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون
المباحث العامة تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون

غزة- الرأي

أوقفت المباحث العامة بالشرطة، امس الإثنين، ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون، في حادثي شجار واعتداء منفصلين بغزة والوسطى.

حيث أوقفت المباحث كلاً من (س، خ) 21 عاماً، و(ع، خ) 39 عاماً، بعد استخدامهما سلاحاً نارياً خلال شجار عائلي في حي الزيتون بمدينة غزة، وضبطت السلاح المستخدم وهو عبارة عن قطعتين من نوع "كلاشنكوف".

وفي النصيرات، أوقفت المباحث المدعو (إ. غ) 19 عاماً، بعد اعتدائه على أحد المواطنين وإطلاقه النار في الهواء من سلاح من نوع "عوزة" تمت مصادرته.

وأوضحت المباحث العامة أنه تم إحالة الأشخاص الموقوفين، ومصادرة السلاح المستخدم في الحادثيْن، وإحالة القضيتين إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية فيهما.

3c6f11d0-af7f-422c-ab9b-47c118b31f06 المباحث العامة تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟