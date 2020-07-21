تعليم شرق غزة يكرم المشرف د.ياسين عبدو لبلوغه سن التقاعد

غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة د. ياسين عبدو مشرف مبحث العلوم الحياتية لبلوغه السن القانوني للتقاعد بعد حياة زاخرة في التعليم امتدت لسنوات عديدة.

وشارك في حفل التكريم الذي أقيم على شاطئ بحر غزة نظمه قسم الإشراف التربوي أ. أشرف حرز الله مدير تعليم شرق غزة ،د إبراهيم رمضان مدير دائرة الإشراف في وزارة التعليم ،أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية ،أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ، أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي وعدد من مشرفي ومشرفات المديرية والمشرفين السابقين.

وأثني أ. حرز الله على الدور الكبير الذي قام به د. عبدو خلال عمله في حقل التعليم الذي ترك بصمة واضحه ، متمنياً له مسيرة النجاح في خدمة دينه ووطنه بعد التقاعد.

بدوره، أعرب أ. عطا الله عن اعتزازه بالعاملين في قسم الإشراف وجهدهم المبذول في خدمة الطلبة والمعلمين ، ذاكراً في حديثه المناقب الجميلة للمشرف المتقاعد.

وسادت أجواء الفرح والسرور وتقديم الهدايا ودورع الشكر من المديرية وزملاء العمل .