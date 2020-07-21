التعليم بغزة تطلق مشروع "العودة الآمنة للمدارس"

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مشروع العودة الآمنة للمدارس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومركز معاً التنموي.

وقال مدير دائرة التثقيف الصحي بالوزارة عبد الكريم المجدلاوي، إن المشروع عبارة عن عقد دورات تدريبية وتأهيلية ولقاءات لكافة العاملين في الوزارة والمدارس والمديريات ومنسقي الصحة والأذنة ووضامني المقاصف حيث سيتم تزويدهم بمعلومات نظرية وتطبيقية حول الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والواجب اتباعها لضمان يوم دراسي آمن والحد من انتشار الأمراض المعدية بما فيها فايروس كورونا.

وأشار المجدلاوي إلى أن الوزارة تستعد لبدء العام الدراسي 2020/2021م حسب ما هو مُخطط له، مضيفا: "ظروف جائحة كورونا تُحتم علينا رفع مستوى الوعي لدى كافة العاملين والطلبة، بالإضافة إلى العمل على توفير كل مستلزمات السلامة والنظافة والتطهير في المدارس، لضمان عملية تعليمية آمنة وسلسة في المدارس".

وعقدت الإدارة العامة للصحة المدرسية ورشة العمل المركزية الخاصة بالمشروع حيث شارك فيها ممثلين عن إدارات الإشراف، الإرشاد، التخطيطـ، والأنشطة بالإضافة إلى رؤساء أقسام الصحة المدرسية وأطباء الأسنان في المديريات، كما تم البدء في تنفيذ ورشات فرعية في كافة المديريات لنفس الهدف.