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التنمية الاجتماعية تنظم رحلة ترفيهية خاصة لنزلاء مؤسسة الربيع

21 تموز / يوليو 2020 11:37

التنمية الاجتماعية تنظم رحلة ترفيهية خاصة لنزلاء مؤسسة الربيع
التنمية الاجتماعية تنظم رحلة ترفيهية خاصة لنزلاء مؤسسة الربيع

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية رحلة ترفيهية لنزلائها إلى أحد الشاليهات الخاصة وذلك ضمن الخطة التأهيلية للأطفال على خلاف مع القانون، وضمت الخطة سلسلة من البرامج والأنشطة الهادفة لتأهيل النزلاء اجتماعيا ونفسيا ومهنيا. 


وتأتي هذه الرحلة في إطار برامج الدعم النفسي والترويح والترفيه عن النزلاء، وامتدت الرحلة يوماً كاملاً بدأ من الصباح وانتهى في السابعة مساءاً , قضى خلاله النزلاء وقتاً ممتعاً تخلله ممارسة بعض الألعاب الرياضية والألعاب الترفيهية وممارسة رياضة السباحة، وتناول وجبت الغداء. 


من جانبه أكد د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الإجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية أن مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة داخل أسوار المؤسسة وخارجها، ومنها إقامة الرحلات الترفيهية بهدف الوصول لتأهيل شامل للأطفال على خلاف مع القانون والعمل على دمجهم اجتماعيا وتحصينهم نفسيا للعودة لممارسة حياتهم الطبيعة في المجتمع دون الجنوح نحو سلوكيات مخالفة للقانون.

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