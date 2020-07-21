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وحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف

التنمية الاجتماعية: جهود متواصلة للحد من العنف ضد المرأة

21 تموز / يوليو 2020 11:39

التنمية الاجتماعية: جهود متواصلة للحد من العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف.
التنمية الاجتماعية: جهود متواصلة للحد من العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف.

غزة- الرأي

عقدت لجنة مؤتمر الحالة في بيت الأمان للنساء والفتيات الناجيات من العنف التابع لوزارة التنمية الاجتماعية اجتماعها الخاص لمناقشة ومتابعة عدد من حالات وملفات النساء والفتيات الناجيات من العنف
وشارك في الاجتماع كل من ادارة بيت الأمان ومدراء الحالات ومحاميات من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وممثلة عن وزارة الداخلية ووحدة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية ولجان الاصلاح التابعة لرابطة علماء فلسطين. 
بدورها أكدت هنادي سكيك على ضرورة انعقاد مؤتمر الحالة بصورة دورية حيث ساهم في حل العديد من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، وكذلك ساعد في تحقيق التوافق الأسرى والتكافل الاجتماعي. 
من ناحيته أكد د. محمد العرعير على أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة في قضايا النساء والفتيات المعنفات نظرا لما لهذه القضايا من تشعبات في الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية مثمنا دور الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة في تحمل مسؤوليتها تجاه المرأة.

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