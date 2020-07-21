"المباحث" تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون

غزة- الرأي

أوقفت المباحث العامة بالشرطة، ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون، في حادثي شجار واعتداء منفصلين بغزة والوسطى.

وقالت المباحث، إنه تم إيقاف كلا من: (س، خ) 21 عاماً، و(ع، خ) 39 عاماً، بعد استخدامهما سلاحاً نارياً خلال شجار عائلي في حي الزيتون بمدينة غزة، وضبطت السلاح المستخدم وهو عبارة عن قطعتين من نوع "كلاشنكوف".

وفي النصيرات، أوقفت المباحث المدعو (إ. غ) 19 عاماً، بعد اعتدائه على أحد المواطنين وإطلاقه النار في الهواء من سلاح من نوع "عوزة" تمت مصادرته.

وذكرت المباحث أنه تم إحالة الأشخاص الموقوفين، ومصادرة السلاح المستخدم في الحادثيْن، وإحالة القضيتين إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية فيهما.