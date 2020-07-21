ديوان الفتوى والتشريع ينتهي من إعداد مشروع قانون تحصيل الأموال العامة

غزة-الرأي

أنهى ديوان الفتوى والتشريع إعداد مشروع قانون تحصيل الأموال العامة حيث تم تشكيل لجنة لإعداد ودراسة مشروع القانون المذكور وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، حيث كانت اللجنة برئاسة ديوان الفتوى والتشريع، وعضوية كلاً من وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الحكم المحلي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة العدل، وسلطة الأراضي، وتم عقد سبع جلسات على مدار عدة أسابيع وقد وتم رفع مشروع القانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعتماده تمهيداً لإحالته للمجلس التشريعي للإقرار حسب الأصول.



وأكد الديوان أن العمل ما زال متواصل بشأن إعداد لائحة تنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م حيث تم عقد (12) اجتماع بالخصوص وذلك بمشاركة كلاً من وزارة الداخلية والأمن الوطني بكل أجهزتها، والمجلس التشريعي، ووزارة العدل، وهيئة القضاء العسكري، وكلية الرباط الجامعية، وديوان الموظفين العام ،كما يجري العمل على إعداد مشروع لائحة تنفيذية لقانون العقوبات البديلة رقم (3) لسنة 2019م وذلك بمشاركة كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والمجلس التشريعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.



وبين ديوان الفتوى والتشريع ان العمل يجري ايضاً على إعداد لائحة تنفيذية لقانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها المُقر من المجلس التشريعي مؤخراً وذلك بمشاركة كلاً من المجلس التشريعي، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، ووزارة العدل.



ولفت الديوان الى أنه سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة على إعداد مشروع قانون معدل لقانون المخدرات رقم (7) لسنة 2013م حيث تم تشكيل لجنة بالخصوص مكونة من كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، وديوان الفتوى والتشريع، ووزارة العدل، والمجلس التشريعي، ووزارة الداخلية والأمن الوطني -الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- والنيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.



وكذلك سيشرع ديوان الفتوى والتشريع في إعداد مشروع قانون مهنة المساحة والمكاتب المساحية وذلك بمشاركة وزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، ونقابة المهن الهندسية المساعدة ليكون بديلاً للنظام الساري حالياً وهو عبارة عن أمر عسكري اسرائيلي قديم وضع زمن احتلال قطاع غزة، ووضع استناداً لنص المادة رقم (7) من قانون المساحة لسنة 1929 وتعديلاته والذي يحتوي على عبارات ومسميات باللغة العبرية ويضع مرجعيات من خلال مؤسسات صهيونية، وهذا لا يتماشى مع الواقع الذي نحياه، ولا يلبي المتطلبات العصرية والوطنية.

