كلية الدعوة الاسلامية التابعة للأوقاف تفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد

غزة- الرأي

أعلنت كلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي 2020- 2021م. في برنامجي البكالوريوس والدبلوم, والذي ينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/8/2020م.

وقال مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف وعميد الكلية د. شكري الطويل :"أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين بالالتحاق في الكلية أبرزها القبول في برنامج بكالوريوس الدعوة الإسلامية من معدل (65%) فما فوق, في حين أن القبول في برنامج دبلوم الدراسات الإسلامية من معدل (55%) فما فوق بفرع الشمال فقط".

كما وأشار الطويل الى ضرورة أن تكون شهادة الثانوية حديثة وألا يزيد عمر المتقدم عم (25) سنة, وأن يجتاز المقابلة الشخصية, منوهًا الى أن العدد سيكون محدودًا والأولوية للمعدلات الأعلى.

ودعا الطويل الطلبة الراغبين بالتسجيل التوجه الى مقر الكلية الكائن في دير البلح شرق مستشفى شهداء الأقصى وفرع الكلية بمعهد عبد المحسن حمودة الشرعي في بيت لاهيا – شارع المنشية غرب مدينة بيسان, مع اصطحاب صورة شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم وصورة عن الهوية الشخصية وصورة عن شهادة الميلاد وصورة شخصية عدد (2) مقاس (4×6).

وأوضح أن الكلية معتمدة من وزارة التربية والتعليم, حيث يتم فيها الدراسة بشكل مجاني وتتكفل وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالإنفاق عليها, ويقوم بتدريس الطلبة نخبة من ذوى الكفاءة والاختصاص من حملة الشهادات العليا.