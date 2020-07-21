وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تكرم الناجحين في الثانوية العامة من أبناء موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تجدد اتفاقيتها مع الجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يتفقد المخيم القرآني لتحفيظ القران بمسجد أبي حنيفة وكالة الرأي الفلسطينية واقع عمال غزة..كورونا يزيد الطين بلة (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع خــروف "عقيقة" عـلى عـائلات مستورة بغـزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ينظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح يعقد اجتماعًا مع ممثلي الدعوة المجتمعية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف يبحث مع الادارة العامة للزكاة ملفات لجان غزة وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر غزة تعقد اجتماع تقييم لمبادراتها الخمس وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الاسلامية التابعة للأوقاف تفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد
أخبار » الأخبار الحكومية

كلية الدعوة الاسلامية التابعة للأوقاف تفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد

21 تموز / يوليو 2020 11:54

كلية الدعوة الاسلامية التابعة للأوقاف تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2020/2021م
كلية الدعوة الاسلامية التابعة للأوقاف تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2020/2021م

غزة- الرأي

أعلنت كلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي 2020- 2021م. في برنامجي البكالوريوس والدبلوم, والذي ينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/8/2020م.

وقال مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف وعميد الكلية د. شكري الطويل :"أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين بالالتحاق في الكلية أبرزها القبول في برنامج بكالوريوس الدعوة الإسلامية من معدل (65%) فما فوق, في حين أن القبول في برنامج دبلوم الدراسات الإسلامية من معدل (55%) فما فوق بفرع الشمال فقط".

كما وأشار الطويل الى ضرورة أن تكون شهادة الثانوية حديثة وألا يزيد عمر المتقدم عم (25) سنة, وأن يجتاز المقابلة الشخصية, منوهًا الى أن العدد سيكون محدودًا والأولوية للمعدلات الأعلى.

ودعا الطويل الطلبة الراغبين بالتسجيل التوجه الى مقر الكلية الكائن في دير البلح شرق مستشفى شهداء الأقصى وفرع الكلية بمعهد عبد المحسن حمودة الشرعي في بيت لاهيا – شارع المنشية غرب مدينة بيسان, مع اصطحاب صورة شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم وصورة عن الهوية الشخصية وصورة عن شهادة الميلاد وصورة شخصية عدد (2) مقاس (4×6).

وأوضح أن الكلية معتمدة من وزارة التربية والتعليم, حيث يتم فيها الدراسة بشكل مجاني وتتكفل وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالإنفاق عليها, ويقوم بتدريس الطلبة نخبة من ذوى الكفاءة والاختصاص من حملة الشهادات العليا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟