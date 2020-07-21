اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر غزة تعقد اجتماع تقييم لمبادراتها الخمس

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر محافظة غزة اجتماعها لتقييم المبادرات الخمسة التي استهدفت تنظيف مقبرة الشيخ رضوان والشيخ شعبان وبن مروان ومقبرة الأوزاعي والخروبي "السيد هاشم" ومقبرة التوينسي ومقبرة المنطار.

بدوره دعا د. محمد سالم مدير أوقاف غزة إلى الاستمرار بمبادرات تنظيف المقابر بصورة مستمرة، وحشد الطاقات لتنظيف مقبرة الشهداء " الشرقية" بالتعاون مع المكونات الرسمية والأهلية بمحافظة شمال غزة.

وشكر سالم الجهات الرسمية والأهلية التي شاركت في المبادرات الخمس وخاصة عائلات محافظة غزة ولجان أحيائها, منوهًا الى أن اللجنة ستعقد ورشة عمل تتناول واقع المقابر والمأمول لها.