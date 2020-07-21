مدير أوقاف يبحث مع الادارة العامة للزكاة ملفات لجان غزة

غزة- الرأي

زار مدير أوقاف غزة د. محمد سالم الإدارة العامة للزكاة، وذلك لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل لجان الزكاة بمحافظة غزة, وكان في استقبال سالم مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم ومدير صندوق الزكاة أ. جهاد حلس.

وخلال اللقاء أشاد سالم بجهود الإدارة العامة للزكاة ودورها الكبير في تعزيز صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة ومد يد العون والمساعدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجية عن الحصار الصهيوني الممتد منذ نحو أربعة عشر عاماً, منوهًا الى أن إدارته تسعى لتعزيز دور لجان الزكاة بغزة للقيام بدورها الإنساني الديني الوطني على الوجه الأكمل.

بدوره استعرض اسليم الجهود التي بذلتها الزكاة خلال المرحلة الماضية والمشاريع الحالية والمستقبلية، مثمناً في الوقت ذاته دور أوقاف غزة الكبير في خدمة الفقراء والمحتاجين من خلال تيسير جمع التبرعات من مساجد المحافظة.