الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح يعقد اجتماعًا مع ممثلي الدعوة المجتمعية بالمحافظة

رفح- الرأي

عقد قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف رفح اجتماعاً مع ممثلي الدعوة المجتمعية بمحافظة رفح, وذلك لمناقشة القضايا والمواضيع التي تهتم بالدعوة بالمحافظة, بحضور ومشاركة مدير اوقاف رفح الشيخ عدنان حسان ، و رئيس قسم الوعظ د. فايز الزاملي.

وتناول اللقاء بحث ومناقشة آليات تنفيذ جولات وملتقيات دعوية في الأماكن العامة والمؤسسات خاصة التي تستهدف شرائح مختلفة بالمجتمع.

وأوضح الزاملي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة تحديد الوقت الزمني الخاص بتنفيذ الجولات والملتقيات لتثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم.