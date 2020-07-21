تعليم شرق غزة ينظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس"

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ,بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالى ورشة عمل حول العودة الأمنة للمدارس لفئة رؤوساء الاقسام في المديرية الممولة من منظمة اليونسيف.

وحضر افتتاح الورشة في مركز التدريب التربوي بشرق غزة أ. أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم شرق غزة ,أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية ورئيس لجنة الطوارئ الفرعية .

ويحاضر في الورشة أ.عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية , د. محمد قشطة من قسم الصحة في عناوين مختلفة للوقاية من فيروس كورونا وكيفية تجنيها.

وأكد حرز الله حرص المديرية على سلامة موظفيها وطلبتها من أي مخاطر ,منوهاً إلى أن مديريته تسعي لعقد مثل هذه الدورات والورش لزيادة الوعي والسلامة لديهم.

من جانبه، بين أ. نور الدين أن لجنه الطوارئ في المديرية وضعت في خطتها جائحة كورونا لتعزيز السلامة والوقاية منها والمتابعة مع المدارس في ذلك.