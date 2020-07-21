مدير أوقاف الشمال يتفقد المخيم القرآني لتحفيظ القران بمسجد أبي حنيفة

غزة- الرأي

تفقد مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم المخيم الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه بالمحافظة، وذلك للاطلاع علي سير العمل بالمخيم.

وخلال كلمة له أكد سالم أهمية هذه المخيمات في تربية وتنشئة جيل رباني قادر على جاب النصر والتمكين للامة الإسلامية بحفظه للقرآن وتدبره له, مشيرًا الى الدور الريادي للقرآن في حياة الانسان المسلم.



وأشاد سالم بأداء القائمين على مخيم التحفيظ، معربا عن دعمه لمخيمات تحفيظ القرآن وتسخير كل طاقات المديرية لتخريج فوج قرآني سليم .

بدورها توجهت إدارة المخيم بالشكر والتقدير لمديرية أوقاف الشمال على هذه الزيارة واهتمامهم بمخيمات تحفيظ القران.