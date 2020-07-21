وزارة المالية تجدد اتفاقيتها مع الجامعة الاسلامية

غزة- الرأي

جددت وزارة المالية الاتفاقية المبرمة بينها وبين الجامعة الاسلامية بغزة والتي تسمح بتسديد 25% من قيمة الرسوم الدراسية من مستحقات الموظفين.

وحضر توقيع تجديد الاتفاقية وكيل الوزارة أ.عوني الباشا والمكلف بملف الجامعات أ.رولا سلمي, ومن الجامعة أ.د. أحمد محيسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية, د. رأفت مطير مساعد نائب رئيس الجامعة, والمدير المالي للجامعة.

وأوضح الباشا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي وزارة المالية التخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، ودعم الجامعات المحلية التي تعاني من أزمة مالية خانقة, بالإضافة إلى السماح للموظفين بالاستفادة من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.

وبين الباشا أن الاتفاقية مع الجامعة الاسلامية تنص على استفادة الموظف وذويه من الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، بنت، زوج، زوجة) من نسبة 25% من قيمة الرسوم الدراسية.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية سمحت بتسديد رسوم طلبة الجامعة الاسلامية ممن تنطبق عليهم الشروط بنسبة 25% للفصل الصيفي الحالي, وفتحت باب تقديم الطلبات الكترونيا عبر صفحة وزارة المالية غزة من تاريخ 15/07/2020 إلى 30/07/2020.