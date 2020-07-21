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وزارة النقل والمواصلات تكرم الناجحين في الثانوية العامة من أبناء موظفيها

21 تموز / يوليو 2020 12:32

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غزة-الرأي

كرم اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات الناجحين في الثانوية العامة  من أبناء موظفي وزارته ، والبالغ عددهم  21 طالب وطالبة بحضور رؤساء القطاعات وعدد من المدراء العامين والموظفين وذلك اليوم في مقر الوزارة.
بدوره، رحب أبو شرخ بالحضور مهنئا الطلبة بتفوقهم في الدراسة متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في الحياة العلمية والجامعية، مؤكداً على أهمية العلم في بناء المجتمعات وخاصة المجتمع الفلسطيني والذي يعتبر من أكثر المجتمعات حرصاً على التعليم.
وأشاد أبو شرخ بدور الآباء في تعليم أبنائهم برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني.
من جانبهم، شكر موظفي الوزارة اللواء أبو شرخ على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على تكريم أبناءهم الناجحين ودعم المسيرة التعليمية.
 

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