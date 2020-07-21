الأوقاف تشرع بعقد اختبارات مسابقة الأقصى المحلية العشرين

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بعقد اختبارات مسابقة الأقصى المحلية العشرين لحفظ القرآن الكريم وتفسيره للطلاب والطالبات للعام 1441هـ /2020م، على مستوى محافظات قطاع غزة التي يشارك فيها قرابة (1900) متسابق ، وتستمر حتى الاثنين الموافق 10/8/2020م.

بدوره أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا أن مسابقة الأقصى المحلية التي تنظمها الوزارة تمثل دفعة قوية وانجاز كبير نحو التنافس الشريف بين الحفظة لما فيه من أجر وثواب كبير عند الله تعالى، وتحدياً صارخاً لكافة الظروف الصعبة التي خلفها الحصار الخانق على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ودعا المشاركين بالمسابقة إلى ضرورة الاهتمام بالقرآن الكريم والعمل على تطبيقه والسير على منهجه في حياتهم، مشيراً إلى أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم من بين عباده ليكونوا حفظة للقران الكريم, مثمناً في الوقت ذاته جهود القائمين على المسابقة وأعضاء اللجان وقسم التحفيظ لما يقدموه من خدمة لكتاب الله.

بدوره أوضح مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار أن المسابقة تشمل أربعة فروع، الأول بعنوان الحافظ المتقن ويُشترط في متسابق هذا الفرع أن يكون حافظاً للقرآن كاملاً مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلماته بالكامل في تفسير سورة النور ".

وأضاف: "أما الفرع الثاني فيُشترط في متسابقه أن يكون حافظًا لعشرين جزءًا من القرآن الكريم مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات الأجزاء المذكورة مع تفسير سورة محمد".

وبين النجار أن الفرع الثالث سيكون في حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم متتالية مع الإتقان وحُسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات الأجزاء المذكورة مع تفسير سورة الحجرات، في حين أن الفرع الرابع يتضمن حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم متتالية مع التلاوة والتجويد والإتقان وحُسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات الأجزاء المذكورة مع تفسير سورة البينة, وهو فرع خاص بطلاب التحفيظ وديوان الحفاظ بالأوقاف.

وأكد النجار أن الوزارة رصدت جوائز مالية نقدية قيمة للخمس الأوائل الفائزين في كل فرع وذلك كل حسب درجته، بالإضافة الى العديد من الجوائز العينية لجميع الفروع.

يذكر أن وزارة الأوقاف والشئون الدينية تقوم كل عام بتنظيم مثل هذه المسابقات بهدف تعزيز روح التنافس الشريف بين الحفظة.