تربية الوسطى تفتتح ورشة عمل حول "العودة الآمنة للمدارس"

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ورشة عمل لرؤساء الأقسام حول إجراءات العودة الآمنة للمدارس بالتعاون مع اليونيسيف ومركز العمل التنموي "معاً">

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج وعدد من رؤساء الأقسام ومنسق المشاريع في مركز العمل التنموي معاً يوسف قديح، ومدربي الورشة رئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ودكتور عيادة الأسنان محمد اللالا وذلك ضمن برنامج تدريبي إرشادي يستهدف لاحقاً، مدراء المدارس ومنسقي الصحة والأذنة وضامني المقاصف، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

مدير التربية والتعليم رحب بالحضور وتحدث عن أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن إجراءات وزارة التربية والتعليم للتعامل مع جائحة كورونا واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الطلبة والمعلمين وتوفير الجو الآمن لهم للعودة الى المدارس، وأكد الحاج على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوقاية من فيروس كورونا وأي مرض وبائي وإتباع التدابير الضرورية والطرق الصحية لضمان الصحة العامة والحفاظ على حياة أبنائنا الطلبة وكافة العاملين .

رئيس قسم الصحة المدرسية قدم شرحاً عن الإجراءات الواجب مراعاتها في التعامل مع المقصف المدرسي، و الدور التثقيفي والتوعوي للجنة الصحية لتأمين العودة الآمنة للمدرسة، ومتابعة البيئة المدرسية والمرافق وجعلها أكثر أماناً وقدرة على استقبال الطلبة، وأوضح أن هناك تعليمات صارمة لضامني المقصف للالتزام بالتعليمات الصحية والنظافة الشخصية.

د. محمد اللالا أوضح أن الورشة تتضمن عدد من المواضيع في مقدمتها العودة الآمنة للمدارس وشرح مفصل عن الأمراض المعدية وكيفية انتقالها وكيفية التعامل معها، وطرق الوقاية منها، ودور مدير المدرسة والهيئة التدريسية في منع انتشار المرض.