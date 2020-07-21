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والتعامل معها و علاجها

الصحة النفسية تؤكد على نجاحها في الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية المزمنة

21 تموز / يوليو 2020 02:01

واجهة مستشفى الصحة النفسية
واجهة مستشفى الصحة النفسية

غزة- الرأي

قال د. يحيى خضر مدير عام الطب النفسي في وزارة الصحة،  أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن أي فرع من فروع الطب ،حيث يتم خلالها الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية للحالات المزمنة والحالات النفسية وآليات التعامل معها وعلاجها.

وأوضح التقرير النصف السنوي الصادر عن الادارة العامة لصحة النفسية أن مجموع الخدمات العلاجية المقدمة للجمهور والمرضى النفسيين من خلال دائرة التأهيل بلغت نحو ألفين حاله ،منها (1300) حالة تم التعامل معها في قسم الاستقبال والتي من بينها (1063)حالة تحتاج الى علاج عاجل .

واكد التقرير أن مجموع الحالات التي استقبلها المختبر النفسي بلغت 217 حالة ،فيما بلغت عدد حالات التقييم النفسي 89 حالة من اجمالي حالات المختبر.

وبين التقرير ان عدد الحالات التي استقبلها قسم تخطيط الدماغ بلغت 793 حالة من جميع مناطق قطاع غزة الى جانب استقبال جميع الحالات المحولة من المستشفيات الاخرى أو التي يطلب لها تخطيط دماغ من قبل الطبيب النفسي.

وأشار أن عدد الحالات التي استقبلتهم لجنة الكومسيون الطبي بالإدارة العامة لصحة النفسية بلغت 18 حالة جميعهم محولين من كافة الجهات المعنية وعمل التقييمات و الاختبارات اللازمة خلال النصف الاول من العام الحالي.

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