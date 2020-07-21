الإفراج عن الصحفيين "النجار وأبو اسحق" بعد جهود للإعلام الحكومي

غزة- الرأي:

أُفرج مساء اليوم الثلاثاء، عن الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحق، بعد جهود بذلها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

ونشر الصحفي "النجار" عبر فيسبوك، اعتذاراً عما صدر منه بشأن فيديو طالبة الثانوية العامة واتهام وزارة التربية والتعليم.

وقال: "أعتذر عن الخطأ المهني بالتسرع في نشر قضية الطالبة التي ثبت لاحقًا بالدليل القاطع عدم صحة ما أدعته، وقيامي بالنشر دون الرجوع للوزارة، والتأكد من صحة ادعاء الطالبة".

وشدد على أن التعامل معه من قبل الجهات الحكومية في غزة لم يكن أمنيًا وكان وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، خلافًا لما جاء في بيان نقابة الصحفيين.

وأضاف "أعتذر عن قيامي بتسجيل مكالمة هاتفية مع وكيل وزارة التربية والتعليم د.زياد ثابت دون إذنه، كما أشيد بجهود وزارة التربية والتعليم الحثيثة والمقدرة في إتمام امتحانات الثانوية العامة".

وتابع "أشكر كل من وقف معي وأثني على المكتب الإعلامي الحكومي الذي كان لتدخله دوراً مهما في إنهاء القضية".