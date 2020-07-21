معروف لـ"الرأي": قضية الصحفيين "النجار وأبو اسحق" انهيت بكفالتنا

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن قضية الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحق، انهيت اليوم بكفالة المكتب.

وأشار "معروف" في حديثه لـ"الرأي"، إلى أنه تم الإفراج عن "النجار وأبو اسحق" بعد تنازل وزارة التربية والتعليم عن الشكوى المقدمة من قبلها بخصوص واقعة نشر فيديو طالبة التوجيهي من قبل الصحفيين.

وذكر أنه تم الإفراج عنهما من مركز شرطة المنطقة الشرقية في خانيونس بعد إتمام إجراءات النيابة وكفالة المكتب الإعلام الحكومي للصحفيين.

وقال: "في الوقت الذي نقدر فيه دور الصحفيين وجهودهم في خدمة قضيانا الوطنية والمجتمعية، نؤكد على ضرورة تحلي الصحفي بأخلاقيات المهنة والتزامه بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقه".

وأضاف "نأسف بأن تُستغل مثل هذه الحوادث من قبل بعض الجهات للمزاودة والتشكيك في الهامش المُتاح للحريات الإعلامية في قطاع غزة".

ونشر الصحفي النجار عبر صحفته على فيسبوك، عقب الإفراج عنه، "أعتذر عن الخطأ المهني بالتسرع في نشر قضية الطالبة التي ثبت لاحقًا بالدليل القاطع عدم صحة ما أدعته، وقيامي بالنشر دون الرجوع للوزارة، والتأكد من صحة ادعاء الطالبة".

وشدد على أن التعامل معه من قبل الجهات الحكومية في غزة لم يكن أمنيًا وكان وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، خلافًا لما جاء في بيان نقابة الصحفيين.

وأضاف "أعتذر عن قيامي بتسجيل مكالمة هاتفية مع وكيل وزارة التربية والتعليم د.زياد ثابت دون إذنه، كما أشيد بجهود وزارة التربية والتعليم الحثيثة والمقدرة في إتمام امتحانات الثانوية العامة".

وتابع "أشكر كل من وقف معي وأثني على المكتب الإعلامي الحكومي الذي كان لتدخله دوراً مهما في إنهاء القضية".