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تقرير: نظام Windows 10x يصل مطلع عام 2021

22 تموز / يوليو 2020 08:28

تقرير: نظام Windows 10x يصل مطلع عام 2021
تقرير: نظام Windows 10x يصل مطلع عام 2021

قد لا يظهر نظام التشغيل مايكروسوفت Windows 10x ، الذي تم التخطيط له في الأصل للأجهزة ذات الشاشات المزدوجة ، إلا بحلول عام 2021، حيث كشف عملاق البرامج في وقت سابق من هذا العام أنه يتم إعادة صياغة Windows 10x للأجهزة ذات الشاشة الواحدة ، بدلاً من الأجهزة مثل Surface Neo، وتعني هذه التغييرات أن مايكروسوفت لن تطلق Windows 10x كما كانت تخطط للقيام بذلك في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير ZDNet إلى أنه من المتوقع وصول الأجهزة ذات الشاشة المفردة التي تعمل بنظام Windows 10x ، والمصممة للتعليم واستخدام الأعمال، في ربيع عام 2021، وبعد مرور عام، يُشاع أن شركة مايكروسوفت ستطلق أجهزة ذات شاشة مزدوجة تعمل بنظام Windows 10x، وإذا كانت دقيقة ، فهذا تأخير كبير لخطط الإطلاق الأصلية من مايكروسوفت.

وقد استشهدت مايكروسوفت بوباء فيروس كورونا كجزء من سبب تغيير الويندوز إلى Windows 10x، وقال رئيس قطاع Surface و Windows Panos Panay في شهر مايو: "إن العالم مكان مختلف تمامًا عما كان عليه في أكتوبر الماضي عندما شاركنا رؤيتنا لفئة جديدة من أجهزة Windows ثنائية الشاشة".

وقامت مايكروسوفت بإعادة صياغة الكثير من منتجاتها لتلبية احتياجات العمل عن بُعد والأجهزة الأكثر أهمية مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بعد أن شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في استخدام مايكروسوفت Teams وWindows 10.

وتسببت خطط مايكروسوفت لدعم تطبيقات سطح المكتب Win32 التقليدية في Windows 10x أيضًا في مشكلات في تطوير نظام التشغيل، وأخبرت المصادر The Verge أن مايكروسوفت تواجه مشكلات في الأداء مع تطبيقات win32 على Windows 10x ، إلى جانب مشكلات التوافق مع التطبيقات الأكثر تعقيدًا التي تتكامل مع نظام التشغيل. وقد ساهمت هذه المشكلات أيضًا في تأخير إطلاق Windows 10x.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا الآن على جلب بعض من تحسينات Windows 10 UI و UX إلى Windows 10 نفسه، وبدأت التلميحات المبكرة في ذلك، مع تصميم قائمة ابدأ محدث ورمز إعدادات جديد في Windows 10 ظهر أصلاً في Windows 10x.

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